Il suffit parfois d'une étincelle pour embraser un coeur meurtri... Ayla fait tout pour rester sous les radars : être remarquée serait prendre un risque bien trop grand pour sa sécurité. Sa seule échappatoire dans une vie de contrôle ? Son travail d'architecte au sein de la Harper Company, là où rien ni personne ne peut la menacer... Du moins, c'est ce qu'elle croyait, jusqu'à que Luke braque son regard sur elle. Le désir que lui inspire le P. -D. G. , aussi sûr de lui que magnétique, lui fait prendre des risques inconsidérés, lui donne envie d'oublier ses traumatismes et sa méfiance pour plonger à corps perdu dans la passion qu'il lui offre. Malheureusement, de même que la nuit succède invariablement au jour, les monstres des cauchemars ont une fâcheuse tendance à se manifester au moment où on les espérait vaincus à jamais... Hôtesse de l'air et maman, Constance Ely partage son temps entre ses voyages, ses deux adorables "monstres" et les histoires qui peuplent son imagination. Elle adore l'évasion que peut procurer une bonne romance et espère vous transporter dans son univers.