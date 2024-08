Viser juste : pétanque et jeu provencal dans l'objectif de Hans Silvester

Dans les années 1960-1970, le photographe Hans Silvester découvre la pétanque et le jeu provençal. Des villages du Luberon ou du Pays d'Arles, jusqu'à Marseille ou Saint-Tropez, le photographe se fait une place dans les cercles de joueurs. Par un patient travail d'observation, il capte les multiples facettes de cet univers, dépassant le cliché du simple divertissement convivial. Ses images immortalisent les gestes techniques autant que la sociabilité qui s'organise autour des joueurs de boules. Il en résulte une galerie de portraits surprenants, pris sur le vif dans des cadres qui reflètent la diversité de la Provence. L'exposition "Viser juste : pétanque et jeu provençal dans l'objectif de Hans Silvester" présentée au Museon Arlaten-musée de Provence propose une approche transversale artistique, ethnographique et historique. Cet ouvrage en est le reflet, il décrypte et détaille ce que les images suggèrent.