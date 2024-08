The Quintessential Quintuplets Tome 14

Si Fûtarô a avoué aux cinq soeurs qu'il les aimait toutes, il y en a une qui compte plus que tout pour lui. Comme prévu, c'est le dernier jour de la fête du lycée qu'il est allé retrouver, sûr de lui, l'élue de son coeur. Mais saura-t-il trouver les mots pour lui faire comprendre son choix ? Et les soeurs Nakano lui apporteront-elles leur soutien ? Une décision lourde de conséquences pour l'avenir du jeune professeur particulier et celui des quintuplées !