Une rose seule

Rose arrive au Japon pour la première fois de sa vie, sur les traces d'un père qu'elle n'a jamais connu. Celui-ci, décédé depuis peu, lui avait laissé une lettre à son intention, l'invitant à se rendre dans ce pays si lointain qui est en partie le sien. Accueillie à Kyoto, elle est guidée par Paul, l'assistant de son père, à travers un itinéraire imaginé par le défunt, semé de temples et de jardins, d'émotions et de rencontres, qui va lui permettre dépasser l'amertume et la colère liées à l'absence pour se laisser emporter par le tourbillon de ses origines enfin retrouvées.