Passion Basket. Tome 1, Nouveau club !

Dans ce roman : Basket, déménagement, amitié. Mathis, fan de basket, se retrouve sans club après son déménagement. Les entraînements et les copains lui manquent beaucoup ! Si on ajoute à ça la rentrée dans un collège inconnu... Il se sent comme après un air ball. Mais en arrivant dans son nouvel immeuble, Mathis croise Julie, la plus belle fille qu'il ait jamais vue, et super footballeuse... Crush immédiat ! Alors quand il apprend que le père de cette dernière, un géant américain de 2 m, n'est autre que le célèbre joueur de NBA Dorell Howard, il se dit que la vie lui fait une sacrée passe décisive. C'est le moment de catch and shoot ! Avec des pages bonus pour en savoir plus sur le basket ! A partir de 9 ans.