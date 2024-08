Mgr Enguerrand ou la promesse de l'espérance

Monseigneur Enguerrand vient d'être nommé à la tête d'un grand diocèse d'Ile-de-France. Sa trajectoire va croiser celle de plusieurs de ses prêtres, dont plusieurs ont ou ont eu des comportements répréhensibles. En particulier, il va devoir faire face à de graves accusations concernant certains d'entre eux. Cherchant à exercer son discernement pour protéger sans réserve les victimes potentielles, et garantir la présomption d'innocence de ceux qui pourraient être accusés à tort, traqué par un journaliste opiniâtre, il va être amené à prendre des décisions qui le conduiront devant le tribunal. L'auteur présente ainsi de l'intérieur les relations d'un évêque avec ses prêtres et montre qu'une sévérité sans faille envers des coupables et un accueil inconditionnel des victimes et de leurs familles n'est pas incompatible avec la présomption d'innocence.