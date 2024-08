Quel secret cache cette île aussi belle que ténébreuse ? Au mois d'août 2019, Diane a mis fin à ses jours sur l'île de Porquerolles, dans le manoir où elle passait tous ses étés. Elle qui ne vivait qu'en musique a laissé derrière elle un grand silence pour ses proches. Julien, son compagnon, sait bien que les amis de la jeune femme, présents lors du drame, lui cachent quelque chose. Alors quand l'occasion de retourner sur l'île avec eux se présente, il accepte. Peu importe que cinq ans se soient écoulés, il découvrira la vérité coûte que coûte. Le soir de leur arrivée, au beau milieu d'une tempête dantesque, une femme en robe blanche est découverte morte et ensanglantée sur la place principale. Que se passe-t-il donc sur cette île dont les habitants redoutent les colères ? Un thriller au rythme entraînant qui mêle les amitiés et les mystères et avance d'un pas mortel vers son implacable dénouement.