Communiquer sans blesser

Vous avez tendance à faire passer les besoins des autres avant les vôtres ? Vous ne savez pas dire non ? Ou au contraire vous avez tendance à exploser pour vous faire respecter, au risque de faire du mal autour de vous ? Vous avez l'impression de ne pas savoir gérer les conflits ? Ce livre, basé sur la méthode du Dr Gordon (et traduit de l'anglais Be Your Best) vous donnera des outils concrets pour exposer clairement vos besoins sans blesser vos interlocuteurs, ce qui est finalement une des clés d'une vie sereine et alignée. Vous y découvrirez comment mieux maîtriser votre vie en accordant vos actions à vos valeurs, satisfaire vos besoins tout en permettant aux autres de satisfaire les leurs, éviter de nombreux malentendus et renforcer la qualité de vos relations. Tous les ingrédients nécessaires au développement de votre bien-être !