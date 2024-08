Journal d'un CEO. Les 33 lois du succès en entreprise et dans la vie

J'ai été fondateur et CEO de deux groupes de marketing pour lesquels j'ai levé près de 100 millions de dollars. J'ai conseillé les plus grandes marques mondiales sur leur stratégie digitale et commerciale. Je suis devenu millionnaire à l'âge de 23 ans. J'ai interviewé pendant quatre ans les plus grandes figures de l'économie, du sport et de la science dans mon podcast The Diary of a CEO, le plus écouté en Europe. Pour réaliser tout cela, je n'ai compté ni sur la chance ni sur le talent. Ma réussite - et celle de nombreux leaders - repose sur 33 principes fondamentaux, simples et universels, enracinés dans la psychologie et les sciences comportementales. Je les ai identifiés pour vous. "Ne luttez jamais contre une mauvaise habitude" , "Faites vous détester" , "Echouez plus que la concurrence" ... Ces 33 lois contrediront sans doute vos croyances les plus courantes, mais composent une feuille de route qui va révolutionner votre façon de travailler, d'innover et d'atteindre vos objectifs professionnels et personnels. Etes-vous prêt ?