Astra Saga Tome 3 : La Terre des géants

L'or des Ases a été activé et a percé une faille dans la réalité, créant un passage direct entre le Valhalla et le Jutunheim. Les Fils des Anciens tentent à tout prix de récupérer cet artefact antique à la puissance infinie pour l'offrir à leur maître, Loki. Tandis que la guerre fait rage, la flotte impériale et les grandes maisons peinent à maintenir la cohésion des provinces.