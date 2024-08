Les mondes du dessous. Curiosités sous-marines

Si l'on parle régulièrement des océans dans le contexte écologique, nous abordons rarement les grandes profondeurs que l'on connaît moins bien que la galaxie ! Ainsi, le vaisseau ROV SuBastian qui est descendu à 2 900 mètres en mars, a découvert des centaines de nouvelles espèces dont on ignorait l'existence. Dans cet ouvrage, Théo Drieu et Manon Bérardi (Balades mentales) encouragent l'exploration de ce monde inconnu en en dévoilant des facettes qui dépassent notre imagination. Leurs textes pleins d'humour embarquent le lecteur à la rencontre des écosystèmes et de nouvelles lois de la chimie et de la physique. On y apprend, par exemple, que la douce odeur iodée du bord de mer est, en fait, un savant mélange de phéromones et de décomposition. Ou que les paysages sous-marins changent au fil des saisons et peuvent aussi être victimes de canicule sous-marine. C'est un ouvrage qui se déguste dans tous les sens et dont les nombreuses anecdotes croustillantes sauront animer les soirées d'hiver !