Tu as du prix aux yeux de Dieu

Prêtre salésien de Don Bosco, le frère Benjamin est au service de la jeunesse : directeur de collège, chanteur, et très actif sur les réseaux sociaux qui l'ont fait connaître. Il y recueille par milliers des messages de jeunes avec qui il échange sur le sens de la vie, l'existence de Dieu, le pardon et les souffrances qu'ils rencontrent. Aujourd'hui, à l'aide de sa propre histoire, celle d'un fils sans père qui a trouvé la foi auprès de Marie à Medjugorje, il témoigne de la façon dont Dieu peut répondre à nos interrogations et peut, lui seul, combler nos solitudes. Avec force et simplicité, il nous livre son coeur d'enfant abandonné, d'adolescent habité par la foi et de prêtre heureux et convaincu de la puissance de l'amour de Dieu. A mettre entre toutes les mains pour retrouver l'espérance. Frère Benjamin est prêtre salésien depuis 2016, directeur du collège Giel don Bosco en Normandie, chanteur, créateur de contenus sur les réseaux sociaux et fondateur de la chorale Cap Coeur d'Argenteuil.