Out of Nyx : fourberies, ourse en colère, thé à la rose

Percival Anderson, demi-démon exilé d'un autre univers pour avoir conspiré contre le pouvoir en place, s'est plutôt bien adapté à sa nouvelle vie. Trente ans lui ont suffi à devenir maître de la Guilde des Chasseurs. Maintenant, on l'appelle Prince Percy, et il faut s'agenouiller devant lui pour obtenir les services de la Guilde. Un caprice auquel Ursula ne compte pas céder. Sa soeur a disparu et elle est convaincue que Percy est le coupable. Après tout, ce ne serait pas la première fois que les Chasseurs s'en prennent à sa famille. Son plan ? Capturer Princesse Percy - oui, il est un peu précieux - et lui arracher la vérité. Avec l'aide d'une divinité colérique, aucune raison que ça vire au fiasco…