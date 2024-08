Coopérer pour s'élever. L'école du Colibri

Isabelle Peloux a fondé en 2006 l'école du Colibri, une école élémentaire accueillant une quarantaine d'enfants au sein du centre ag roécologique des Amanins, dans la Drôme. En 2021, elle prend sa retraite et se saisit de l'occasion pour regarder en arrière et réexaminer les bénéfices de la coopération, pédagogie au coeur de son projet éducatif. A l'école du Colibri, elle a, en effet, instauré des temps spécifiques pour que les enfants apprennent à vivre ensemble, débattent des grands ou petits sujets du quotidien, comprennent comment réfléchit l'autre et s'enrichissent de ceux qui ne pensent pas comme eux. Dans ce nouveau livre, Isabelle Peloux, en plus de revenir sur les approches pédagogiques innovantes mises en place dans son école, nous montre comment les neurosciences l'ont éclairée sur la façon dont les enfants apprennent - ou n'apprennent pas, parfois -, mais aussi comment sa pratique auprès des enfants différents s'est affinée ces dernières années. L'autrice profite également de cet ouvrage pour, de sa voix libre et engagée, toujours du côté de l'intérêt des enfants, laisser exploser quelques saines colères au sujet des débats qui ponctuent chaque année scolaire !