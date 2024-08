Quatre saisons de fiançailles Tome 2 : Rêves en bleu

Epanouie dans son travail de fleuriste au sein de l'agence Voeux de Bonheur, fondée avec ses amies d'enfance Mac, Laurel et Parker, Emmaline ne voit qu'une ombre au tableau : sa vie sentimentale. Bien que cette jolie brune ne manque pas de soupirants, elle n'a d'yeux que pour Jack, un architecte de talent, ami de longue date du frère de Parker. Malheureusement pour Emma, ce séducteur et farouche célibataire s'interdit de la voir autrement que comme une petite soeur et joue lui aussi les protecteurs. Du moins, c'était avant cette étrange soirée enneigée, au bord de la route...