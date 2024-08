Avec les métiers de la biologie, découvrez un secteur caractérisé par : -Des métiers qui font la part belle au vivant sous toutes ses formes -L'accès à des secteurs variés : agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, environnement, énergie, enseignement -Des emplois portés par la course à l'innovation et les exigences de qualité -Des formations et à tous les niveaux, du CAP au diplôme d'ingénieur et au doctorat -5 familles de métiers : innovation ; production ; analyse-contrôle ; commercialisation ; transmission Points forts de la collection : -Des planches visuelles, schémas, tableaux comparatifs -Un reportage, des témoignages de professionnels et de jeunes -Le lien entre les formations et les métiers -Des fiches diplômes synthétiques -Un dico des métiers -Le point sur les débouchés -Un carnet d'adresses des formations