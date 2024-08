Bienvenue dans la tête d'un président sollicité à chaque seconde, menacé par des affaires compromettantes dont lui seul a la clé, et qui gouverne une France de plus en plus agitée. Marc Dugain nous ouvre les portes de l'Elysée, palais byzantin plongé dans une ambiance fébrile, et dévoile avec une férocité lucide les secrets de cette étrange machine à gouverner. Celle-ci repose sur un homme seul puisque, comme le dit le chef de l'Etat : "Tout ce qui ne marche pas dans ce pays remonte jusqu'à moi ! " Le pouvoir hier, aujourd'hui, demain, tel qu'on n'avait jamais osé le décrire. Emballant et crépusculaire. Louis Hausalter, Marianne. Une plongée fascinante dans les turpitudes de la cour élyséenne. Ava Djamshidi, Elle. Dugain décline avec intelligence et acidité les acrobaties morales d'un homme, ses aspirations vertueuses et ses compromis douteux, nous le rendant à la fois sympathique et désespérant. Elise Lépine, Le Point. Avec finesse et causticité, l'auteur de La Chambre des officiers décrit les ressorts du pouvoir et de la cour, ce petit monde élyséen "suranné" . Solenn de Royer, Le Monde.