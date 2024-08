Un tourbillon de sable et de cendre

Florence, début des années 1940. Angelo Bianco, bien qu'orphelin, a grandi comme un membre à part entière de la famille Rosselli. Eva, de deux ans sa cadette, jouait du violon et dansait pour lui pour l'amuser. Inséparables, ils se confiaient tous leurs secrets. Jusqu'au jour où il est entré dans les ordres : elle ne lui a jamais pardonné de l'avoir abandonnée. Mais les querelles du passé n'ont plus d'importance quand les nazis arrivent en Italie. Juive, Eva risque la déportation, et seul Angelo peut la sauver. Engagé dans les réseaux de résistance catholiques, il cache et exfiltre les réfugiés des pays occupés. Il est prêt à tout sacrifier pour elle. Face aux heures sombres qui s'annoncent, cela sera-til suffisant ?