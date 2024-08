Les Années-Mémoire 1964

Avec ce volume des Années-Mémoire, revivez l'année 1964 comme si vous y étiez ! En France, le gouvernement de Georges Pompidou multiplie les grands chantiers en matière d'urbanisme : des villes nouvelles naissent, les autoroutes se multiplient... En Europe, le Marché commun connaît de fortes perturbations en matière de fixation des prix des céréales, poussant les agriculteurs français à bloquer des livraisons de viande, puis de lait à la rentrée. De retour en France, le film Les parapluies de Cherbourg révèle une actrice pleine de charme et de talent : Catherine Deneuve. Au même moment, l'idole des jeunes, Johnny Hallyday, part faire son service militaire en Allemagne. ----------Les Années-Mémoire, une collection de beaux livres en grand format, qui vous invite à revivre l'énergie, l'esprit et les émotions qui ont marqué une époque ! A chaque année ses moments forts : de la musique à la politique, du cinéma à la science, de la mode aux grands changements de société... Etes-vous prêt pour un saut dans le temps ? Des livres à OFFRIR en cadeau à ses proches, pour célébrer une année clé de leur vie. Des livres pour SE PLONGER dans ses propres souvenirs. Des livres pour APPRENDRE et se laisser emporter par la magie de l'Histoire et des anecdotes insolites... Un volume des Années-Mémoire, c'est une idée cadeau originale !