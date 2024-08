Les cités divines Tome 1 : La cité des marches

"Les lecteurs de fantasy en quête d'une lecture vraiment novatrice ne doivent pas passer à côté de cette inoubliable aventure". The New York Times Autrefois puissante cité divine capable de conquérir et d'asservir les peuples établis à sa proximité, Bulikov est tombée. Ses dieux protecteurs ont été exterminés par un chef de guerre venu de Saypur. Et une mystérieuse catastrophe a eu lieu dans la foulée : le Cillement. Soixante-dix ans plus tard, Bulikov n'est plus que l'ombre d'elle-même. Restent toutefois visibles, çà et là, certains vestiges des miracles qui l'ont façonnée, notamment d'immenses escaliers brisés qui ne relient plus la terre aux cieux. Quand un célèbre historien est assassiné, le ministère des affaires étrangères envoie en territoire occupé une de ses meilleures espionnes : Shara Thivani. Se présentant comme une humble diplomate, la jeune femme découvre l'étrange cité des marches et commence son enquête. Mais sa tâche devient très vite compliquée et dangereuse, car elle touche un domaine des plus sensibles : le passé divin du Continent. Un passé proscrit, que nul n'a le droit d'évoquer.