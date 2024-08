Les Superpouvoirs de la respiration

Que dit votre souffle de votre état de santé ou de vos émotions ? - Pourquoi respirer par le nez favorise-t-il la relaxation ? - L'aromathérapie, ça marche ? - Et comment faire porter sa voix ? - Peut-on développer sa force respiratoire comme son endurance sportive ? Dans ce livre accessible à tous, Thomas Similowski et Guillaume Jacquemont offrent un tour d'horizon des pouvoirs exceptionnels de la respiration sur notre bien-être physique et psychologique. S'appuyant sur de nombreux travaux récents en biologie, pneumologie, neurologie, sciences cognitives et psychophysiologie, ils détaillent notamment l'influence clé de l'appareil respiratoire sur notre cerveau, dont l'activité est modulée en profondeur par le souffle. Grâce à de multiples exercices, il est ainsi possible de faire de notre souffle un puissant atout. En praticien, le Pr Similowski n'oublie pas les 10 millions de Français qui souffrent de maladies respiratoires chroniques et donne des pistes pour les soulager. Thomas Similowski est professeur de pneumologie à Sorbonne Université. Coordonnateur médical du département " Respiration, réanimation, réadaptation respiratoire, sommeil " à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il est aussi directeur d'une unité de recherche en neurophysiologie respiratoire Inserm Sorbonne Université. Guillaume Jacquemont est journaliste scientifique au mensuel Cerveau&Psycho. Centralien, il est l'auteur de La Science des rêves (Flammarion, 2020).