Cheminer vers l'essentiel

"Pour moi le mystère est omniprésent : non seulement il nous enveloppe, mais il est en nous. Pourquoi l'univers ? Pourquoi la vie ? Toute connaissance débouche sur un mystère, ou sur LE Mystère. Et ce mystère est empreint de poésie". Le parcours d'Edgar Morin est, en soi, une leçon de vie. D'où l'intérêt de ce livre qui parcourt un demi-siècle de réflexions et de combats, et montre, sous des angles souvent méconnus, l'évolution d'une grande figure intellectuelle, qui fut et reste la tête pensante des nouveaux paradigmes à mettre en oeuvre dans l'immense crise à plusieurs visages que nous vivons. Tout au long de ces entretiens avec Marc de Smedt, c'est un Edgar Morin original qui se livre à nous, abordant aussi bien son rapport à la spiritualité qu'à l'ésotérisme, à la psychogénéalogie qu'aux rapports hommes-femmes, les pouvoirs du corps et les phénomènes paranormaux, débattant de l'éducation et de la sagesse, de la métamorphose explosive de l'humanité et des espoirs possibles, de la mort au sein de la vie, de la fête, de la joie et de la créativité... Assumer l'aventure de la vie tout en affrontant le chaos : telle pourrait être la conclusion de cet "opti-pessimiste" plus que centenaire.