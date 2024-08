Pour les générations futures

En avril 2005, deux ans avant la parution d'Une vie, Simone Veil prononce une conférence devant les élèves de la rue d'Ulm. Inédit à ce jour, le texte qui en est issu constitue une véritable adresse à la jeunesse. Elle y évoque sa déportation et celle de sa famille, mais aussi les thèmes et les préoccupations qui lui sont les plus chers : la mémoire de la Shoah et sa transmission aux nouvelles générations, le sort des enfants cachés, la réconciliation et l'unité européenne, le rôle de la fiction et de la jeunesse pour ne jamais oublier les tragédies du passé. Un document et un témoignage exceptionnels. Préface de Dan Arbib, maître de conférences en philosophie à Sorbonne Université.