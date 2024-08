La mer chantera ton nom

"Pourquoi devrions-nous craindre les dieux quand nous t'avons, toi ? " Sur l'île de Gorée, Ino rencontre Salif, un mystérieux pêcheur, qui la séduit avant de disparaître. Peu après, la jeune femme découvre un corps échoué sur le sable ; elle a l'intuition qu'un secret lié au pêcheur, et dépassant les lois humaines, se cache derrière ce meurtre. Débute alors pour Ino une quête de ses origines, au coeur de l'Invisible. Elle devra choisir entre son humanité et ses pouvoirs, entre les deux hommes qui l'aiment, et affronter les divinités qui pourchassent sa lignée depuis la nuit des temps... Une romance sombre et envoûtante, au pays des djinns, et autres créatures fantastiques du Sénégal.