Elisabeth, princesse à Versailles Tome 29 : Le Rêve de Lottie

Lors d'une promenade en forêt, Elisabeth rencontre Lottie, une jeune esclave noire qui cherche à fuir son maître. Ce dernier la pourchasse et est prêt à tout pour l'embarquer vers les Antilles, où elle devra travailler sur une plantation. La princesse et ses amis ont désormais une mission de la plus haute importance : aider la jeune fille à retrouver la liberté !