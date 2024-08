Vertige. Dix ans d'enquête sur la crise écologique et climatique, Edition revue et augmentée

Dix ans d'enquêtes sur la crise écologique et climatique rassemble pour la première fois dans un seul et même album les enquêtes les plus emblématiques publiées dans les pages de La Revue Dessinée : - le réchauffement climatique, ses conséquences en cascade liées à sa prise en compte tardive - l'agroindustrie et son héritage parfois empoisonné, comme les algues vertes en Bretagne ou le chlordécone aux Antilles ; - la biodiversité menacée, entre extinction massive, compensations aux allures de greenwashing et sauvetage à la carte des espèces ; - les limites de la planète, dont les ressources sont exploitées jusqu'à un point de non retour incitant certains à se préparer à une potentielle nouvelle ère. Un album qui regroupe : - Et pourtant, Total savait - Suivez le guide - Un dégel glaçant - Alerte aux algues vertes - Le poison des Antilles - Le choix du koala - Nature à tout prix - Les crimes du mobile - Hors limites - La fin du monde ?