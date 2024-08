Au cours de sa vie, qui débuta en 1452, Léonard de Vinci se construisit de multiples identités : celle d'artiste complet formé par le peintre-sculpteur Verrocchio, celle de mécanicien, celle d'homme de cour, celle d'ingénieur militaire engagé par César Borgia, celle de savant et d'anatomiste, celle d'organisateur de spectacles à machines et celle, enfin, d'ami du roi de France. Fils illégitime privé de formation universitaire, cet autodidacte fut bien plus que l'auteur de la Joconde ou l'inventeur de machines volantes. Cette biographie permet de le suivre dans tous les lieux qu'il fréquenta, de Vinci à Florence, de Milan à Venise et dans le Frioul, des routes poudreuses de la guerre dans les Marches jusqu'à Florence, de Milan à Rome et de Rome à Amboise, au Clos Lucé, où il mourut en 1519. Aucune période ne correspond à une activité unique : Léonard est toujours tout à la fois peintre, technicien, anatomiste, philosophe, et savant, capable de remettre en question les certitudes de son siècle, n'acceptant qu'une autorité, celle de l'expérience.