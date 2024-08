Bourses et boursiers de l'enseignement secondaire en France. 1802-1914

Du lycéen boursier d'autrefois on se fait souvent une idée simple : celle d'un jeune homme d'origine modeste et accumulant les succès scolaires, qui, grâce à sa bourse, est parvenu à s'élever au sein de la société, et qui, parfois, même, est devenu un intellectuel de renom, à l'instar de Péguy, de Pagnol ou de Camus. Sécrétée par l'idéologie méritocratique de la Troisième République, cette représentation n'est certes pas sans fondement. Mais elle est très réductrice dans la mesure où de telles trajectoires ne sont le fait que d'une poignée de boursiers particulièrement brillants. Ce que ce livre étudie, c'est, au contraire, la masse des boursiers anonymes qui ont peuplé les lycées de l'Hexagone entre le Consulat et la Grande Guerre. Combien étaient-ils ? Comment étaient-ils recrutés ? Etaient-ils de bons élèves ? Que sont-ils devenus après leur sortie du lycée ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles cette vaste enquête s'efforce de répondre en s'appuyant sur des sources aussi nombreuses que variées. Au carrefour de l'histoire de l'Ecole et de l'histoire la mobilité sociale, elle propose d'aller au-delà du mythe républicain et de découvrir la véritable histoire des boursiers.