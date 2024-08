Géopolitique de la puissance américaine

Qu'est devenue la puissance américaine ? L'Europe peut-elle encore compter sur la protection des Etats-Unis ? Et s'ils veulent encore diriger le monde, en sont-ils toujours capables ? Entrés en géopolitique à la fin du XIXe siècle, leaders du monde libre dans l'après-guerre, vainqueurs du communisme dans les années 1990, les Etats-Unis sont confrontés à une triple contestation en ce premier quart du XXIe siècle : la montée en puissance de la Chine, les frappes du terrorisme islamiste et le retour d'une Russie belliqueuse se conjuguent pour défier Washington. Les Etats-Unis disposent pourtant d'atouts décisifs : leur puissance économique, monétaire, militaire et technologique, leur force d'influence (soft power), auxquelles s'ajoute l'arme juridique, c'est-à-dire la capacité de sanctionner les acteurs étrangers. Dans chacun de ces domaines, malgré leurs faiblesses intérieures et les avancées chinoises, les Etats-Unis conservent la première place. La présence américaine dans le monde dépendra pour finir d'un choix éminemment politique entre les différents courants de pensée de politique étrangère présents à Washington. Dénués de prise sur ces débats, les Européens doivent tracer leur propre chemin.