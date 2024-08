Analyse financière. Concepts et méthodes, 7e édition

Véritable guide de lecture et d'analyse, cet ouvrage propose une méthodologie rigoureuse et présente toutes les étapes de l'analyse financière : - analyse de l'activité et des indicateurs de performance, - appréciation de la structure financière, - éclairage des tableaux de flux, interprétation du niveau de rentabilité. Cette 6e édition, entièrement mise à jour, propose une actualisation des données de référence et valorise la place essentielle des tableaux de flux dans les démarches d'analyse financière. Cinq cas corrigés permettent au lecteur de mettre en pratique la méthode d'analyse finacière préconisée dans l'ouvrage.