Quel vin pour demain ? Le vin face aux défis climatiques, Edition revue et augmentée

Gels de printemps, canicules et sécheresses, incendies et goûts de fumée, intenses variations d'une année à l'autre, et même au cours d'une saison... les défis climatiques se multiplient et le monde du vin est impacté à tous les niveaux, de la vigne au verre. Pour autant, ce livre est tout sauf un nouveau témoignage alarmiste qui annonce la disparition des terroirs actuels et la fin des grands vins. Ecrit par trois experts internationaux en matière de climat et de vin, il est un point d'étape et une porte ouverte vers le futur. S'il rappelle le contexte, les enjeux et les implications des changements climatiques pour le monde du vin, il met surtout en lumière les initiatives vertueuses et les stratégies d'adaptation, tant à la vigne qu'au chai, lors du transport ou de la commercialisation, s'appuyant sur des exemples variés et innovants à travers le monde entier. La solution est à portée de main, celle d'un vin différent, toujours aussi grand et bien plus responsable. "Une lecture nécessaire pour tous les professionnels du vin". Hugh Johnson, auteur "Un livre informé, pragmatique mais éclairé pour aider (...) à motiver les changements sans céder au catastrophisme paralysant". Pascaline Lepeltier, MOF, Meilleur Sommelier de France "Aucun sujet n'est plus important (...), et je suis ravi de le voir traité avec autant de calme, de sérieux et de perspicacité". Andrew Jefford, auteur et journaliste