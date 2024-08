Les grandes notions de l'urbanisme. Pour les métiers de l'immobilier

Confronté à des problématiques écologiques, énergétiques ou de mobilités, l'urbanisme est un domaine en perpétuelle évolution. Pourtant, alors que leurs métiers sont parmi les premiers concernés par ces évolutions, les professionnels de l'immobilier, actuels et futurs, ne disposent d'aucune ressource faisant le lien entre ces nouveaux concepts de l'urbanisme et leur activité. Volontairement généraliste, composé de 26 entrées thématiques rédigées par un collectif pluridisciplinaire, cet ouvrage définit et analyse les concepts-clés de l'urbanisme en immobilier. Chaque entrée est illustrée par un cas concret qui facilite la compréhension des concepts et propose des exemples de projets actuels mêlant urbanisme et immobilier, en France comme à l'international. Les étudiants en immobilier y feront l'acquisition de bases théoriques et pratiques solides et les professionnels y trouveront des éléments d'analyse à jour sur les enjeux qu'ils ont à traiter au quotidien dans leur activité.