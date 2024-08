Issue du milieu oisif et fortuné de la haute société newyorkaise, Edith Wharton est l'une des autrices les plus importantes du début du XX ? siècle. Liées entre elles par une terrible glaise où se conjuguent les strates du passé, du non-dit et du manque, les nouvelles ici rassemblées sont hantées par tout ce qui menace de détraquer la machine sociale : passions, vices, ambitions mal gouvernées... Cet ensemble de nouvelles, qui s'étend sur toute la carrière d'Edith Wharton, offre un aperçu saisissant des diverses facettes de l'autrice, qui a rarement mieux joué de son pouvoir d'émotion et de son humour cruel. Ce volume contient : Atrophie - Autres temps - Le Dernier Atout - L'Ange près de la tombe - D'après Holbein - Graine de grenade - Fièvre romaine.