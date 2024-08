Culture générale et expression BTS 1re année. Edition 2024

S'interroger sur les grandes questions de société et comprendre les enjeux du monde actuel, telles sont les orientations de l'enseignement de culture générale en première année de BTS. Autour de 7 problématiques contemporaines, ce manuel propose des documents textuels et iconographiques de genres très variés. Chaque corpus est suivi par des questions et des sujets d'essai pour s'entraîner et acquérir tous les outils indispensables à la réussite de l'épreuve. 7 THEMES CONTEMPORAINS - Peut-on être heureux au travail ? - Les liens sociaux à l'heure du numérique - Mon corps et moi - Quel est le rôle de l'homme dans l'avenir de la planète ? - La femme est-elle enfin l'égale de l'homme ? - Quelle liberté d'expression aujourd'hui ? - Différents, mais ensemble DOSSIER METHODOLOGIQUE - Présenter un exposé - Analyser un texte d'idées et un texte littéraire - Analyser une image et un document chiffré - Répondre à des questions sur corpus - Préparer un essai - Ecrire une lettre de motivation CAHIER PHOTOS.