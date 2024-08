Tous différents. Des histoires pour accepter les autres

Des histoires sur la diversité, la tolérance et l'acceptation de soi avec les personnages Disney et Pixar. - Comprendre et accepter les différences n'ont jamais été aussi faciles avec ce joli recueil de 7 histoires, pour ne plus avoir peur de s'ouvrir aux autres. - Des questions en fin de chaque histoire pour approfondir les thématiques avec son enfant. Contient les histoires : Encanto, l'histoire du film / Lilo et Stitch, Stitch apprend les bonnes manières / Le Bossu de Notre-Dame, l'histoire du film / Zootopie, Les rois de l'arnaque / La Reine des Neiges, Le grand voyage / Alerte Rouge, l'histoire du film / Là-haut, Le concours de badge / Elémentaire, l'histoire du film