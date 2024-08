Triple galop Tome 18

La seule et unique BD très à cheval sur l'humour. Face au réchauffement climatique, tout le monde au club du Triple Galop se rend compte qu'il faut faire quelque chose pour la planète. Céline décide alors de changer les habitudes du club et de le rendre plus écologiste. Une tâche pas simple, car les pratiques et les mentalités sont difficiles à changer, surtout chez Bébert et Monique. Et les chevaux, dans tout ça, seront-ils mis à contribution dans le verdissement du club ?