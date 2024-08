Carnage. Tome 1

Tous les symbiotes ont besoin d'un hôte. Pour Carnage, un seul lui a donné le sentiment d'être entier. Aujourd'hui, il retrouve Cletus Kasady et c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour tous les symbiotes ! La popularité des symbiotes ne se dément pas, et suite au tonitruant SUMMER OF SYMBIOTES, elle n'est pas prête de s'étioler ! Cette nouvelle série est celle des grands retours, puisqu'en plus de Cletus Kasady, le premier hôte de Carnage, on y retrouve aussi Flash Thompson, qui a également porté un symbiote en tant qu'Agent Venom !