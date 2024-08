Le petit livre pour dire STOP au harcèlement à l'école

A l'école, au centre de loisirs, au sport... les enfants sont très tôt confrontés au harcèlement. A travers six courtes bandes dessinées, Le Petit Livre pour dire STOP au harcèlement met en scène différentes situations pour expliquer comment l'engrenage s'installe et surtout comment enfants et parents peuvent réagir. Peut-on s'affirmer et briser le silence ? Vers qui se tourner ? Comment y mettre fin ? La psychologue Nadège Larcher et la journaliste Juliette Sausse livrent leurs conseils précieux pour sortir de la souffrance, qu'on soit victime, témoin, voire à l'initiative du harcèlement. Ce ouvrage d'utilité publique est à lire en famille dès 7 ans.