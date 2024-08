Romance à la découpe

Ce matin dans le TER qui la conduit au lycée, Paola trouve une enveloppe posée à la place où elle a l'habitude de s'asseoir. Son prénom y est écrit à la machine. A l'intérieur, elle découvre une lettre anonyme rédigée par quelqu'un qui semble bien la connaître. Un peu trop, même. Mais ce stalker prend des risques car Paola est un peu sorcière. Elle a des armes secrètes pour lutter contre celui qui ose la provoquer. Et d'ailleurs qui est-il ? Un lâche ? Un amoureux transi ? Un psychopathe ? Quoi qu'il en soit, cette lettre l'obsède et, malgré le soutien de son amie Sam, Paola glisse petit à petit dans le piège qui lui est tendu. Une romance explosive et libératrice, signée Hélène Vignal, autrice de Queen Kong (Pépite d'or du SLPJ de Montreuil).