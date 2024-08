Les mystères de Mika Tome 2 : La reine des voleurs

Deux mois se sont écoulés depuis l'affaire du Corbeau de nuit, et le terrible hiver a laissé place au printemps. Stockholm est en effervescence : tout le monde attend avec impatience l'arrivée imminente de la Vega, le premier navire à avoir traversé le passage du Nord-Est. A l'orphelinat, Mika s'inquiète pour quelques enfants qui mentent, échangent des messes basses... Quand l'agent Valdemar Hoff l'interroge au sujet des nombreux vols à la sauvette qui se multiplient en ville, Mika craint le pire. Et si les orphelins jouaient à un jeu bien plus dangereux ? Pour eux, Mika se lance aux côtés de Valdemar dans une nouvelle enquête où la menace guette à chaque instant.