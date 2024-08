Nicolas Joyeux. Les larmes du ciel

Les photographies de Nicolas Joyeux racontent l'histoire de la condition humaine, depuis les souffrances que chacun endure jusqu'à la guérison. Ce livre est dédiée à tous les outragés, et à tous les désespérés qui combattent pour recouvrir l'espoir et retourner en pleine lumière. Cette exposition est dédiée à toutes les femmes et à tous les hommes dont le coeur vient d'être victime d'ingratitude, d'injustice ou d'outrage avec leurs cortèges de traumatismes, afin qu'ils gardent confiance et qu'ils avancent en pleine lumière dans l'obscurité vers la guérison prochaine.