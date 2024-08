Bologne au siècle des lumières : art et science, entre réalité et théâtre

La Bologne du XVIIIe siècle voit est la scène d'importantes mutations dans le domaine de la peinture. Les styles évoluent et l'on passe du classicisme et du naturalisme au rocaille. C'est l'apogée des trompe-l'oeil, des dilatations spatiales et des illusions théâtrales, mais aussi des collections privées aristocratiques ou bourgeoises. Parallèlement, les différentes institutions et académies artistiques évoluent elles aussi, prenant de l'importance et amenant l'enseignement de la peinture à se structurer à la fin du siècle, donnant naissance à l'Accademia delle Belle Arti à l'aube du XIXe siècle. Ce sont tous ces changements et les artistes qui en sont les protagonistes que raconte cet ouvrage.