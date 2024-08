Les chevaux du Roi. Les chevaux de Marly, chefs-d'oeuvre de l'art équestre

Demeure de chasse des rois et écrin des monumentaux Chevaux de Marly, le château de Marly accordait un rôle essentiel au cheval. Transports, divertissements aristocratiques, activités militaires, bâtiments équestres, représentations artistiques, les chevaux ont investi le domaine sous des formes diverses. A une époque où l'équitation acquiert véritablement ses lettres de noblesse et où le cheval devient un symbole incontournable de puissance royale, le domaine de Marly, pensé pour la chasse dès son origine, s'adapte et cherche de nouvelles manières d'intégrer les équidés. La présence quotidienne des chevaux s'accompagne d'une riche iconographie équestre déployée sur l'ensemble du domaine. A travers une centaine de tableaux, sculptures, dessins, gravures, accessoires et documents d'archives, le musée du Domaine royal de Marly présente une exposition originale consacrée à la place du cheval au château de Marly, de Louis XIV à la Révolution.