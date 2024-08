Play. Fite Biennale textile Clermont-Ferrand

Le FITE - Biennale Textile - Clermont-Ferrand s'associe avec le Sesc São Paulo pour cette édition PLAY afin de présenter des artistes et des pièces patrimoniales textiles des cinq continents. PLAY comme une incitation à emprunter une autre voie et à développer un autre regard sur notre société contemporaine. Le FITE - Biennale Textile est une plateforme de regards croisés, générant des rencontres d'un nouveau genre.