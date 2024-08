Anton Bruckner : l'homme et son oeuvre

2024 est l'année du bicentenaire de la naissance d'Anton Bruckner (1824-1896), compositeur mal connu en France. Il est pourtant l'un des plus grands de l'histoire de la musique, au point que beaucoup voient en lui le troisième "B" après Bach et Beethoven. Avec son art de la symphonie porté à son paroxysme (sa 8e symphonie fut saluée en 1892 comme "la symphonie des symphonies"), il clôt en quelque sorte la musique du XIXe siècle et ouvre celle du XXe . La vie de celui qui fut surnommé "le Ménestrel de Dieu" par Franz Liszt, "moitié benêt moitié Dieu" par Hans von Bülow, qui ne commença à composer ses principales oeuvres qu'à partir de plus de quarante ans mais qui dès lors donna au monde des oeuvres à la puissance et à l'intensité inouïes, qui fut en butte à l'incompréhension et aux critiques mais qui marqua profondément toute une génération de compositeurs, de Mahler à Richard Strauss, est mal connue et sa personnalité sujette à des malentendus. Il fallait une biographie vivante et chaleureuse, doublée d'une étude de l'oeuvre profonde mais accessible à tous, pour rétablir les faits quant à ce génie mystérieux.