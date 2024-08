MMA - Mixed Martial Artists Tome 11

Mixed martial arts, free fight, Shooto... Plusieurs mots pour définir la même forme de combat qui réunit tous les arts martiaux en une seule et même discipline hybride, complète, sans faille. La finale du tournoi de qualification du Kansai bat son plein ! Meguru affronte maintenant Kenshô qui, bien que blessé au genou, ne lui fait pas de cadeau. Le quarantenaire sait qu'il s'agit là de sa dernière chance, sans quoi il devra raccrocher les gants ! Meguru ne veut rien lâcher non plus, mais même s'il mène aux points, le combat est loin d'être joué... surtout que Kenshô le met au défi de conclure l'affrontement au corps à corps pour un final haletant ! Qui l'emportera ? !