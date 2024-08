Hors-d'oeuvre et préjugés. Tome 1

Depuis que Lazare a ouvert un restaurant avec son meilleur ami, il n'a qu'un seul objectif : être référencé dans le célèbre guide gastronomique du Tasting. Et s'il doit faire des vidéos culinaires sulfureuses pour s'attirer une clientèle, ce n'est qu'un détail car il est prêt à tout. Alors quand un article négatif est publié sur son établissement, il déchante... Encore plus lorsqu'il apprend que son associé les a inscrits à une émission pour redorer l'image de leur restaurant et que celle qui jugera leurs plats en direct n'est autre que Thelma, l'agaçante critique gastronomique à l'origine de cet avis. Mais Thelma a l'habitude de mettre les pieds dans le plat, et ce n'est sûrement pas cet alléchant cuisinier ou ses sourires charmeurs qui l'influenceront. Après tout, elle se l'est promis : elle ne se laissera plus séduire par un homme lié de près ou de loin à la cuisine. Pourtant, la tension monte dans les coulisses et derrière les fourneaux... Et si une critique trop salée pouvait se transformer en une savoureuse histoire d'amour ?