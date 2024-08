Politiques du réel. Transformer l'impossible en possible

Comment changer le monde ? Selon Alain Badiou, cela nécessite la transformation de l'invisible en visible, et par un mouvement de bascule de l'impossible en possible. Mais la question demeure : afin de le saisir, qu'est-ce que le réel ? Comment le définir ? Si le réel est le contraire du semblant et de l'illusion, s'il faut, comme le disait Victor Hugo, distinguer le pays réel des arbres en carton ou des palais en toile, comment ne pas réduire le réel aux apparences qui nous entourent ? Comment y accéder vraiment ? En trois dialogues, Alain Badiou et Aliocha Wald Lasowski échangent sur les manières de déchiffrer le réel, de le comprendre et d'y participer. Une nouvelle politique s'y dessine.