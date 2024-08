La laïcité est un concept politique : l'Etat laïque ne privilégie aucune confession, et assure la liberté de conscience et d'expression à chacun. Mais au-delà, la laïcité peut être "séparatrice" et renvoyer les religions dans la stricte sphère privée. Comment, alors que la plupart de nos pays sont multiculturels, concilier le "droit à la différence" et la laïcité telle qu'elle s'est construite en France à partir de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905 ? En observant les expériences française et européenne, Guy Haarscher décrypte les sens de la laïcité, montre comment elle est mise en place selon des modalités différentes suivant les pays et, par l'analyse des débats qu'elle suscite aujourd'hui, interroge les perspectives de l'idéal laïque contemporain.