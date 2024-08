Boostez vos défenses immunitaires selon votre groupe sanguin

Savez-vous qu'il existe une alimentation spécifique adaptée à votre groupe sanguin ? L'alimentation peut être immuno-stimulante ou immuno-neutre, mais elle peut surtout être immuno-négative et délétère ! Face aux maladies, aux virus et aux différentes attaques que rencontre votre corps tout au long de votre vie, Valérie Lamour, naturopathe et Olivier Madelrieux, docteur en pharmacie, présentent ici une méthode inédite et vertueuse adaptée à votre groupe sanguin (A, B, AB et O) afin de recréer totalement votre bouclier immunitaire, quel que soit votre terrain personnel.